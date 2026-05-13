Viliminore di Scalve 62enne colpito al volto da un disco di plastica | è al Papa Giovanni in codice giallo

Mercoledì 13 maggio, poco prima delle 9, un uomo di 62 anni è rimasto ferito in un’azienda di Vilminore di Scalve mentre lavorava a un tornio. È stato colpito al volto da un disco di plastica e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Nella mattinata di mercoledì 13 maggio, poco prima delle 9, un operaio di 62 anni è rimasto ferito in un’azienda di Vilminore di Scalve mentre stava lavorando a un tornio. Durante le operazioni, l’uomo è stato colpito al volto da un disco in plastica proiettato dal macchinario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone, coordinati dal comandante Maurizio Guadalupi, insieme ai sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunto attorno alle 10.20. Presenti anche i tecnici di Ats, che, al termine degli accertamenti, hanno disposto il divieto d’uso del macchinario interessato dall’incidente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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