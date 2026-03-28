Deromedis colpito da un pugno al volto da Duplessis-Kergomard | follia nella gara di skicross

Durante una gara di skicross, l’atleta è stato mandato fuori pista da un avversario in un corpo a corpo, e quest’ultimo gli ha sferrato un pugno in faccia. L’incidente ha causato un momento di tensione tra i partecipanti, con ripercussioni sulla competizione. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità sportive coinvolte.

Duranre la gara di skicross Deromedis viene mandato fuori pista dall'avversario durante un corpo a corpo: Duplessis-Kergomard gli rifila un pugno in faccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Clamoroso nello ski cross: Deromedis si prende un pugno in faccia da Duplessis-Kergomard!Un episodio controverso ha coinvolto il campione Olimpico Simone Duromedis nella penultima tappa di Coppa del Mondo. Skicross, Duplessis-Kergormard torna alla vittoria. Howden padrone della generale, Deromedis paga lo zeroYouri Duplessis-Kergomard si è ridestato a Veysonnaz (Svizzera) e ha vinto in maniera brillante la gara-1 di questo fine settimana riservato alla... Una raccolta di contenuti su Deromedis colpito da un pugno al volto... Temi più discussi: SkiCross: Zuech, Deromedis, Tomasoni e Galli qualificati per gara 1 nella tappa canadese di Craigleith; Federico Tomasoni: E’ pazzesco, dopo l’argento olimpico ho voluto godermelo…; ? Come un Re: Federico Pellegrino vince l'ultima gara della carriera!; Simone Deromedis firma il miglior tempo a Gaellivare! Tomasoni, Zorzi e Galli promossi in Coppa del Mondo. Clamoroso nello ski cross: Deromedis si prende un pugno in faccia da Duplessis-Kergomard!Il campione olimpico nella staffetta a Milano Cortina cade nei quarti di finale a Gällivare per un gesto antisportivo del rivale francese, poi retrocesso, ma non squalificato ... gazzetta.it Simone Deromedis riceve un pugno dal francese Duplessis-Kergomard: scandalo nello ski cross, il rivale viene squalificatoIl campione olimpico a Milano Cortina è stato estromesso dalla penultima tappa di Coppa del Mondo a causa di un gesto antisportivo dell'avversario ... corriere.it Un brutto episodio ha segnato la penultima tappa della Coppa del Mondo di skicross, tenutasi a Gaellivare, in Svezia. Protagonisti della vicenda, l’azzurro Simone Deromedis e il francese Youri Duplessis-Kergomard. Dopo un sorpasso giudicato duro ma rego - facebook.com facebook Quanto avvenuto oggi a Gällivare nella Coppa del Mondo di skicross è inaccettabile e impone riflessioni. Nel corso del primo quarto di finale della gara maschile, Il francese Youri Duplessis Kergomard ha colpito volutamente al volto Simone Deromedis causa x.com