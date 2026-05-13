Vigili del fuoco al via i Campi Giovani 2026 | l’Abruzzo sarà coinvolto nel campus di Foligno
Nel 2026 riprendono i “Campi Giovani” promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con un nuovo appuntamento a Foligno. L’iniziativa è rivolta a ragazzi tra i 15 e i 17 anni che desiderano partecipare a un’esperienza formativa nel settore dei vigili del fuoco. L’Abruzzo sarà coinvolto in questa edizione, che mira a offrire ai giovani l’opportunità di conoscere da vicino le attività del corpo e di approfondire le competenze legate alla protezione civile.
Torna anche per il 2026 il progetto “Giovani in azione: in campo con i vigili del fuoco”, l’iniziativa nazionale dedicata ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni che vogliono vivere un’esperienza formativa accanto al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra le regioni coinvolte c’è anche l’Abruzzo: i.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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