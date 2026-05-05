Un nuovo tentativo di rompere l’impasse sulla vigilanza Rai si materializza con uno sciopero della fame, dopo che l’appello del presidente della Repubblica non ha portato a risultati concreti nella commissione competente. La protesta mira a sensibilizzare sull’assenza di progressi e a spingere le autorità a intervenire per risolvere la situazione. La decisione di intraprendere questa forma di manifestazione si è resa necessaria dopo il fallimento di altri tentativi di dialogo.

Un altro tentativo. Una protesta che punta a far rumore e che cerca in qualche modo di dare seguito all’appello del presidente della Repubblica per sbloccare lo stallo in commissione di Vigilanza Rai. L’ultima iniziativa per far parlare dello stallo, che prosegue ormai da un anno e mezzo, è lo sciopero della fame annunciato e iniziato dal deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti. Una protesta contro “l’indifferenza mostrata dalle forze di maggioranza nei confronti dei richiami del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’impossibilità da parte della commissione parlamentare di Vigilanza di espletare le sue funzioni”, come spiega lo stesso deputato in conferenza stampa.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Vigilanza Rai, ignorato l’appello di Mattarella: arriva lo sciopero della fame per uscire dallo stallo

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