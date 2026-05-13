Vieri Llorente Dida e gli altri | le stelle del calcio a Pescara per il padel
A Pescara si stanno preparando eventi sportivi con alcune delle figure più note del calcio italiano. Sono attesi i partecipanti di diverse iniziative, tra cui una seconda edizione di un premio dedicato a un personaggio del calcio e una prima edizione di un altro riconoscimento. Tra gli ospiti già annunciati ci sono ex calciatori e allenatori, pronti a prendere parte a incontri e manifestazioni legate al mondo del calcio e del padel.
Aspettando gli arrivi di Alessandro Del Piero e quelli in tandem di Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri, rispettivamente per la seconda edizione del Premio Vincenzo Zucchini e la prima del Premio Giovanni Galeone, le grandi stelle che calcio che furono sono in arrivo a Pescara per un.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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