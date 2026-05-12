Venerdì 15 maggio alle 15 prenderà il via la Pompei Legends Padel Cup, un torneo che vedrà protagonisti alcune leggende del calcio italiano. L’evento si svolgerà sui campi allestiti in piazza Schettini, dove è previsto un momento conviviale tra i partecipanti, che includerà ex calciatori noti e sponsor. La giornata rappresenta l’inizio di una manifestazione dedicata al tennis padel e ai protagonisti storici del calcio nazionale.

Conto alla rovescia per la Pompei Legends Padel Cup, due giorni di eventi in calendario a Pompei in piazza Schettini venerdì 15 e sabato 16 maggio per celebrare sport, cultura e inclusione sociale in uno dei luoghi più iconici al mondo. Promossa dal Comune di Pompei con la collaborazione della Football Service, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio pompeiano attraverso un format esclusivo e innovativo in grado di coinvolgere protagonisti del panorama sportivo nazionale: l’evento vedrà infatti la partecipazione di legends del calcio italiano impegnate in un torneo di padel, insieme a momenti istituzionali, attività sportive e mediatiche, iniziative di inclusione sociale e di promozione del territorio.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pompei Legends Padel Cup, Bobo Vieri, Dida, Quagliarella, Di Canio e altre legends del calcio italiano fra i protagonisti dell’iniziativa

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