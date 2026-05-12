Pompei Legends Padel Cup i campioni del calcio a Pompei | tra i protagonisti Vieri Dida e Quagliarella

Venerdì 15 e sabato 16 maggio si terrà a Pompei la Pompei Legends Padel Cup, un evento che si svolgerà in piazza Schettini. Tra i protagonisti previsti ci sono ex giocatori di calcio noti a livello nazionale. La manifestazione si propone di unire sport, cultura e inclusione sociale in un luogo di grande richiamo storico e turistico. Due giorni di incontri e iniziative nel centro della città.

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