Pompei Legends Padel Cup i campioni del calcio a Pompei | tra i protagonisti Vieri Dida e Quagliarella
Venerdì 15 e sabato 16 maggio si terrà a Pompei la Pompei Legends Padel Cup, un evento che si svolgerà in piazza Schettini. Tra i protagonisti previsti ci sono ex giocatori di calcio noti a livello nazionale. La manifestazione si propone di unire sport, cultura e inclusione sociale in un luogo di grande richiamo storico e turistico. Due giorni di incontri e iniziative nel centro della città.
Venerdì 15 e sabato 16 maggio appuntamento con Pompei Legends Padel Cup, due giorni di eventi in piazza Schettini per celebrare sport, cultura e inclusione sociale in uno dei luoghi più iconici al mondo. Promossa dal Comune di Pompei con la collaborazione della Football Service, l’iniziativa.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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