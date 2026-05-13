L’ex calciatore ha rilasciato un’intervista a Mediaset, affermando che conquistare un altro trofeo con l’Inter rappresenterebbe un risultato significativo. Ha sottolineato come lo stadio sia tutto esaurito, indicando un grande interesse da parte dei tifosi e del pubblico. La sua dichiarazione si concentra sull’importanza di questo successo per il calcio italiano, senza aggiungere commenti o analisi ulteriori.

di Andrea Greco Vieri a Mediaset: «Vincere un altro trofeo per l’Inter sarebbe importante». Segui le ultimissime. Vieri a Mediaset presenta la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter che avrà inizio alle ore 21.00. Ecco le sue dichiarazioni nel pre partita: PAROLE – « Nel calcio bisogna attaccare, non si può più aspettare. Bisogna essere aggressivi e giocare un bel calcio. Vincere un altro trofeo per l’Inter sarebbe importante, ha fatto un grandissimo campionato e vincere è sempre importante. C’è il tutto esaurito ed è importante per il calcio italiano. I tifosi della Lazio saranno tantissimo e dopo tutti i problemi che hanno avuto faranno una grande partita.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vieri a Mediaset: «Vincere un altro trofeo per l’Inter sarebbe importante. C’è il tutto esaurito ed è importante per il calcio italiano»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bastoni al MatchDay Programme: «Importante mantenere un equilibrio. L’Inter sempre importante nella mia vita»di Paolo MoramarcoBastoni ha parlato al MatchDay Programme della sfida col Parma: dall’equilibrio alla famiglia, fino al rapporto con Cristian Chivu,...

Calcio italiano in lutto, muore dopo la partita più importante: “Addio”Il mondo del calcio dilettantistico bellunese è sotto shock per la morte di Sandro Tormen, allenatore del Fiori Barp Mas, scomparso oggi all’età di...

MEDIASET - Vieri: Coppa Italia? La Lazio dovrà essere aggressiva, l'Inter gioca sempre per vincereChristian Vieri, ex attaccante di Lazio e Inter, ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato prima della finale di Coppa Italia: La Lazio dovrà aspettare? Si aspetta solo il pullman, bisogna attaccare. napolimagazine.com

MEDIASET - Coppa Italia, Inter, Akanji: Sarebbe bello vincere anche questo trofeo, qui sono feliceIl difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della finale di Coppa Italia contro la Lazio: Ho vinto sempre la coppa nazionale, vincerla anche in Italia quan ... napolimagazine.com