Nel corso di un’intervista pubblicata sul MatchDay Programme, il difensore ha affrontato vari aspetti della sua vita e della sua carriera. Ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra impegni e famiglia, e ha parlato del suo rapporto con alcuni compagni di squadra. Durante l’intervista, ha anche evidenziato quanto l’Inter continui a rappresentare un elemento fondamentale per lui. La discussione si è concentrata su temi personali e professionali legati alla sfida contro il Parma.

di Paolo Moramarco Bastoni ha parlato al MatchDay Programme della sfida col Parma: dall’equilibrio alla famiglia, fino al rapporto con Cristian Chivu, queste le sue parole. Alessandro Bastoni, difensore dell’ Inter, si è raccontato ai microfoni del MatchDay Programme della sfida contro il Parma. Il centrale nerazzurro ha parlato del suo percorso, del legame con il club, della crescita vissuta in questi anni e dell’impatto avuto da Cristian Chivu nella sua stagione in quello che è il periodo nerazzurro più difficile vissuto dal difensore ora accostato anche al Barcellona. LA LEZIONE PIÙ IMPORTANTE – «Penso che sia importante mantenere equilibrio in ogni situazione, senza esaltarsi troppo quando si vince e senza abbattersi quando si perde.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni al MatchDay Programme: «Importante mantenere un equilibrio. L’Inter sempre importante nella mia vita»

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