Calcio italiano in lutto muore dopo la partita più importante | Addio

Il calcio dilettantistico bellunese piange la scomparsa di un allenatore di 58 anni, morto oggi dopo aver partecipato a una partita. La notizia ha suscitato grande shock tra giocatori, dirigenti e appassionati della zona, che si sono riuniti per ricordare la figura di Tormen. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo sportivo locale, che si stringe intorno ai familiari e a chi lo conosceva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il mondo del calcio dilettantistico bellunese è sotto shock per la morte di Sandro Tormen, allenatore del Fiori Barp Mas, scomparso oggi all’età di 58 anni. Una notizia che ha colpito profondamente società sportive, tifosi e giocatori che negli ultimi anni avevano condiviso con lui traguardi importanti e stagioni indimenticabili. Il tecnico era considerato una figura molto apprezzata non solo per le qualità in panchina, ma anche per il forte legame umano costruito con l’ambiente calcistico della provincia di Belluno. La malattia sarebbe stata scoperta soltanto pochi giorni fa. Le condizioni dell’allenatore si sono aggravate rapidamente, fino al ricovero nell’hospice dell’ospedale di Feltre, in provincia di Belluno, dove è avvenuto il decesso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Calcio italiano in lutto, muore dopo la partita più importante: “Addio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Lacrime in campo”. Tragedia nel calcio, muore durante la partita: lutto in ItaliaIl silenzio è calato all’improvviso, squarciando l’atmosfera vibrante di una giornata che doveva essere dedicata solo alla passione per il pallone. Lutto nel calcio italiano, addio a Beppe SavoldiSi è spento a 79 anni, dopo una lunga malattia, l'ex centravanti di Napoli e Bologna Beppe Savoldi. Argomenti più discussi: Calcio italiano in lutto: addio a Evaristo Beccalossi; E' morto Evaristo Beccalossi: aveva 69 anni. Calcio italiano in lutto; Morto Evaristo Beccalossi, mondo del calcio italiano in lutto.; Calcio in lutto, addio a Evaristo Beccalossi -.