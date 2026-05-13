SUL TRASIMENO Le immagini che compongono lo spot " Umbria Cuore verde d’Italia 2026 " portano con sé il cuore e l’anima di Passignano. La regia, superba e innovativa, è stata affidata ad Alessio Dogana e Danilo Carlani (nella foto durante le riprese), talenti nostrani che lavorano in tutto il mondo e che oggi rendono orgogliosa la comunità locale. Insieme a loro, a dare volto al racconto, la bravissima piccola attrice Adele, protagonista del nuovo spot che celebra il territorio con una sensibilità autentica. Anche il sindaco Sandro Pasquali, attraverso un post, ha voluto rendere omaggio con orgoglio ai professionisti e alla piccola interprete impegnati nella campagna, sottolineando l’onore di averli come rappresentanti del borgo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passignano protagonista del nuovo spot tv dell’Umbria

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