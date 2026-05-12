Cicloturismo cammini ed esperienze | la campagna di promozione dell' Umbria punta all' autenticità
Una campagna promozionale mira a valorizzare l’Umbria come meta di cicloturismo, cammini ed esperienze autentiche. L’obiettivo è presentare la regione come una destinazione moderna, ben organizzata e capace di unire paesaggi, cultura, spiritualità, borghi, natura, enogastronomia e qualità della vita. La strategia si concentra sul rafforzamento del suo posizionamento, evidenziando le varie offerte che rendono l’Umbria una meta ideale per diversi tipi di visitatori.
Una campagna che punta a rafforzare il posizionamento dell’Umbria come destinazione autentica, contemporanea e sempre più organizzata, capace di coniugare paesaggio, cultura, spiritualità, borghi, natura, enogastronomia e qualità della vita.Questo l'obiettivo della nuova campagna turistica di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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