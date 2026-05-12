Cicloturismo cammini ed esperienze | la campagna di promozione dell' Umbria punta all' autenticità

Una campagna promozionale mira a valorizzare l’Umbria come meta di cicloturismo, cammini ed esperienze autentiche. L’obiettivo è presentare la regione come una destinazione moderna, ben organizzata e capace di unire paesaggi, cultura, spiritualità, borghi, natura, enogastronomia e qualità della vita. La strategia si concentra sul rafforzamento del suo posizionamento, evidenziando le varie offerte che rendono l’Umbria una meta ideale per diversi tipi di visitatori.

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