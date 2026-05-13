VIDEO | Parli chiaro se ci riesce intervista a Marcello Scurria | Ho consigliato tanti sindaci mie idee copiate dagli avversari

In un’intervista registrata in forma di video, Marcello Scurria si è confrontato con una serie di domande mirate a ottenere risposte chiare e senza giri di parole. Durante l’intervista, ha affermato di aver fornito consigli a diversi sindaci e di aver notato che alcune delle sue idee sono state replicate dagli oppositori politici. L’obiettivo era di parlare in modo diretto, evitando il linguaggio tipico della politica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui