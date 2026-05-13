VIDEO | Parli chiaro se ci riesce intervista a Marcello Scurria | Ho consigliato tanti sindaci mie idee copiate dagli avversari

Da messinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista registrata in forma di video, Marcello Scurria si è confrontato con una serie di domande mirate a ottenere risposte chiare e senza giri di parole. Durante l’intervista, ha affermato di aver fornito consigli a diversi sindaci e di aver notato che alcune delle sue idee sono state replicate dagli oppositori politici. L’obiettivo era di parlare in modo diretto, evitando il linguaggio tipico della politica.

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Una “raffica” di domande e un solo obiettivo: ottenere risposte dirette e sincere senza parlare il “politichese”. Abbiamo incalzato i candidati sindaco, cercando di cogliere il loro lato istintivo ma anche divertente per poi vedere l'effetto finale. Oltre 40 quesiti: dai ricordi intimi alle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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