VIDEO | Parli chiaro se ci riesce intervista a Lillo Valvieri | Vado avanti senza ascoltare chi vuole scoraggiarmi
In un'intervista recente, Lillo Valvieri ha dichiarato di proseguire senza lasciarsi influenzare da chi cerca di scoraggiarlo. La conversazione si è concentrata su domande dirette, con l'intento di ottenere risposte chiare e sincere, evitando discorsi complicati o eccessivamente articolati. Valvieri ha affrontato i temi principali senza tergiversare, mantenendo un tono deciso e diretto nel suo intervento.
Una “raffica” di domande e un solo obiettivo: ottenere risposte dirette e sincere senza parlare il “politichese”. Abbiamo incalzato i candidati sindaco, cercando di cogliere il loro lato istintivo ma anche divertente per poi vedere l'effetto finale. Oltre 40 quesiti: dai ricordi intimi alle.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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