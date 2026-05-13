VIDEO L’incontro che non ti aspetti | cucciolo di cerbiatto sulla pista ciclabile

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un pomeriggio qualunque, un ciclista ha incontrato un cucciolo di cerbiatto che si trovava sulla pista ciclabile. La scena ha attirato l'attenzione di chi transitava, mostrando un animale giovane che si muoveva tra i percorsi dedicati alle biciclette. Non è la prima volta che si vedono animali selvatici attraversare zone urbane, ma questa volta l'incontro ha coinvolto un cucciolo in modo insolito.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Succede anche questo. Non si incrociano solo volpi, cinghiali o scoiattoli passeggiando per la città o lungo le piste ciclabili. Capita anche di fare incontri che non ti aspetti ed è questa la fortuna che ha avuto una donna durante la sua passeggiata lungo la l’itinerario di Pantano. Un cucciolo di cerbiatto saltellante lungo la pista ciclabile, ignaro dei presenti e pronto a lasciare la strada per perdersi all’interno della vegetazione. Eventi rari ma che lasciano comunque un misto di piacere e sorpresa alla stessa maniera. L'articolo VIDEO L’incontro che non ti aspetti: cucciolo di cerbiatto sulla pista ciclabile proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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