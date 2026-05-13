VIDEO L’incontro che non ti aspetti | cucciolo di cerbiatto sulla pista ciclabile

Durante un pomeriggio qualunque, un ciclista ha incontrato un cucciolo di cerbiatto che si trovava sulla pista ciclabile. La scena ha attirato l'attenzione di chi transitava, mostrando un animale giovane che si muoveva tra i percorsi dedicati alle biciclette. Non è la prima volta che si vedono animali selvatici attraversare zone urbane, ma questa volta l'incontro ha coinvolto un cucciolo in modo insolito.

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