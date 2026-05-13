VIDEO L’incontro che non ti aspetti | cucciolo di cerbiatto sulla pista ciclabile
Durante un pomeriggio qualunque, un ciclista ha incontrato un cucciolo di cerbiatto che si trovava sulla pista ciclabile. La scena ha attirato l'attenzione di chi transitava, mostrando un animale giovane che si muoveva tra i percorsi dedicati alle biciclette. Non è la prima volta che si vedono animali selvatici attraversare zone urbane, ma questa volta l'incontro ha coinvolto un cucciolo in modo insolito.
Tempo di lettura: < 1 minuto Succede anche questo. Non si incrociano solo volpi, cinghiali o scoiattoli passeggiando per la città o lungo le piste ciclabili. Capita anche di fare incontri che non ti aspetti ed è questa la fortuna che ha avuto una donna durante la sua passeggiata lungo la l’itinerario di Pantano. Un cucciolo di cerbiatto saltellante lungo la pista ciclabile, ignaro dei presenti e pronto a lasciare la strada per perdersi all’interno della vegetazione. Eventi rari ma che lasciano comunque un misto di piacere e sorpresa alla stessa maniera. L'articolo VIDEO L’incontro che non ti aspetti: cucciolo di cerbiatto sulla pista ciclabile proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie correlate
Leggi anche: Igor Sibaldi al Teatro Cartiere Carrara con l'incontro/talk "Vuoi? - Come ottenere più di quello che ti aspetti"
VIDEO| Il gesto che non ti aspetti in campagna elettorale: lezione di fair play da Cannizzaro e BattagliaNel pieno del confronto elettorale, tra strategie, programmi e inevitabili schermaglie dialettiche, la politica riesce talvolta a sorprendere con...
Argomenti più discussi: Presentato in Comune il video Formia, tra passato e futuro: la città si promuove attraverso turismo lento e sostenibilità; Video Podcast - La trappola di Hormuz e la tregua in Iran che non c'è - Appunti; Cercare le crepe sui muri. In dialogo con Davide Skerlj; Giro d'Italia 2026 - Giro Mattina - 3a tappa - Video.
Questa è una pasta con le fave che non ti aspetti! Guarda il video per scoprire il perché! Ingredienti per 4 persone: 500g di pasta 1kg di fave fresche 1 fetta di speck tagliata a 1 cm 150g di pecorino romano Olio Sale Pepe Procedimento: Sbianchisci le fave e to - Facebook facebook
Dietro il modo di fare telecronaca di Fabio Caressa c'è qualcosa che forse non ti aspetti. L'ha raccontato lui stesso in una puntata speciale di Say Waaad?!? in diretta dalla Terrazza Martini di Milano. Tutta l'intervista è su Youtube, sito e app di Radio DEEJAY e x.com
Conoscete un buon video su YouTube in cui una persona parla per ore di una passione, in cui si percepisce che c'è molta conoscenza dietro? reddit