VIDEO| Il gesto che non ti aspetti in campagna elettorale | lezione di fair play da Cannizzaro e Battaglia

Durante la campagna elettorale, tra confronti di programmi e schermaglie verbali, si sono verificati momenti di fair play tra i candidati. In uno di questi episodi, un gesto inaspettato ha attirato l’attenzione, dimostrando che anche in un contesto di competizione si può prevalere con rispetto. La scena si è svolta davanti alle telecamere, lasciando un segnale di sportività tra i protagonisti.

Nel pieno del confronto elettorale, tra strategie, programmi e inevitabili schermaglie dialettiche, la politica riesce talvolta a sorprendere con gesti che vanno oltre la competizione. Succede a Reggio Calabria, dove la campagna per le amministrative entra nel vivo ma lascia spazio anche a.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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