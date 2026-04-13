Igor Sibaldi al Teatro Cartiere Carrara con l' incontro talk Vuoi? - Come ottenere più di quello che ti aspetti
Mercoledì 15 aprile, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, si terrà un incontro con Igor Sibaldi, noto scrittore e pensatore specializzato in crescita personale e ricerca interiore. L'evento, intitolato
Essere liberi significa saper volere. Parola di Igor Sibaldi, tra gli scrittori e pensatori più autorevoli della crescita personale e della ricerca interiore, mercoledì 15 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con l’appassionante talk “Vuoi? - Come ottenere più di quello che ti aspetti”.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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