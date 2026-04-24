Strage di lupi in Abruzzo il ministro Pichetto Fratin | Fatto orrendo più controlli per individuare i responsabili

Nel parco dell'Abruzzo sono stati trovati 18 esemplari di lupi e altri animali selvatici uccisi. Il ministro dell'Ambiente ha commentato l'accaduto definendolo un fatto orrendo e ha annunciato l'intensificazione dei controlli per individuare i responsabili. La notizia ha suscitato scalpore e sollevato preoccupazioni sulla tutela della fauna selvatica nella zona. Le autorità stanno attualmente verificando le circostanze dell'accaduto.

“Giudico orrendo e grave l'uccisione di 18 esemplari di lupi e di altri animali selvatici nel parco d'Abruzzo. Ho chiesto al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) di accentuare i controlli sul territorio al fine di individuare nel più breve tempo possibile i responsabili.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Golden Power sulla Raffineria Api, confronto a Rimini tra il ministro Pichetto Fratin e l'amministrazione comunale falconareseFALCONARA MARITTIMA - Nuovo incontro tra il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il sindaco di Falconara... “Il Santo Graal dell’energia”. L’evento del Giornale e Moneta con il ministro Pichetto FratinLa crisi energetica globale, acuita dalle tensioni geopolitiche, ha reso evidente la fragilità del sistema europeo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Continua la strage di lupi in Abruzzo; Strage di lupi in Abruzzo, dieci uccisi in pochi giorni forse avvelenati: cresce l’allarme bracconaggio; La strage dei lupi: 10 esemplari avvelenati in pochi giorni. Ad Alfedena eliminato un intero branco, è pura violenza; 13 lupi avvelenati nel Parco d'Abruzzo, il WWF: Una strage continua. Strage di lupi in Abruzzo, le analisi dell’IZS confermano: 18 esemplari uccisi da esche avvelenate con pesticidi agricoliAbruzzo - Quello che era iniziato come un sospetto inquietante ha trovato conferma nelle analisi di laboratorio condotte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, rivelando che almeno ... terremarsicane.it Strage di lupi in Abruzzo, il ministro Pichetto Fratin: Fatto orrendo, più controlli per individuare i responsabiliFerma condanna su quanto sta avvenendo nella nostra regione dopo il ritrovamento di 18 esemplari morti per avvelenamento da parte del ministro che assicura massima attenzione sulla vicenda ... ilpescara.it A confermare la morte a causa di un veleno sono stati gli esami eseguiti nell'istituto zooprofilattico di Teramo Le prime analisi parlano chiaro: dietro questa strage ci sarebbero pesticidi. Una minaccia gravissima che non riguarda solo i lupi, ma tutta la fauna sel - facebook.com facebook Social vietati agli under 15, anche la Turchia approva una legge: “Fogne che corrompono le menti dei nostri figli”. Dopo Australia, Malesia e Indonesia, il via libera di Ankara. La legge arriva dopo una strage di 9 studenti e un insegnante a scuola a opera di un x.com