Ambiente e Terra dei Fuochi | il presidente Colombiano ricevuto dal ministro Pichetto Fratin
Il presidente della Provincia di Caserta si è recato a Roma per un incontro con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La visita ha riguardato temi legati alla tutela dell’ambiente e alla gestione della Terra dei Fuochi. Durante l’incontro sono stati discussi interventi e strategie per affrontare le criticità ambientali della zona. Nessun altro dettaglio sui contenuti dell’incontro o sui piani futuri è ancora stato reso pubblico.
Trasferma romana per il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, che ha incontrato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Insieme al presidente Colombiano una delegazione di amministratori del territorio casertano.L’incontro, richiesto.🔗 Leggi su Casertanews.it
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