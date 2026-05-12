Ambiente e Terra dei Fuochi | il presidente Colombiano ricevuto dal ministro Pichetto Fratin

Il presidente della Provincia di Caserta si è recato a Roma per un incontro con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La visita ha riguardato temi legati alla tutela dell’ambiente e alla gestione della Terra dei Fuochi. Durante l’incontro sono stati discussi interventi e strategie per affrontare le criticità ambientali della zona. Nessun altro dettaglio sui contenuti dell’incontro o sui piani futuri è ancora stato reso pubblico.

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