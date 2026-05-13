VIDEO | Freedom Flotilla approda a Messina | Costruire rete per fermare il silenzio sulla Palestina

Oggi a Messina si è tenuto un evento dedicato alla Freedom Flotilla, un movimento internazionale che si impegna a rompere l’assedio su Gaza e a sostenere il popolo palestinese. Durante la giornata sono state condivise testimonianze, riflessioni e momenti di mobilitazione, con l’obiettivo di costruire una rete di solidarietà. L’arrivo della Flotilla ha attirato l’attenzione di diverse persone coinvolte nel movimento e interessate alla causa.

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