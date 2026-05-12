Freedom Flotilla a Messina sbarca la Ghassan Kanafani | pieno sostegno al popolo palestinese
A Messina è approdata la nave Ghassan Kanafani, parte del progetto Freedom Flotilla Italia che prevede una serie di eventi pubblici in diverse città italiane. La presenza della nave si inserisce in una manifestazione di solidarietà nei confronti del popolo palestinese e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione umanitaria nella regione. La tappa a Messina fa parte di un ciclo di iniziative che dureranno tre giorni e coinvolgono varie attività pubbliche.
La Freedom Flotilla Italia sbarca ufficialmente a Messina, tappa scelta per “100 porti-100 città”, che prevede una tre giorni di iniziative pubbliche dedicate alla solidarietà internazionale e alla denuncia della tragedia umanitaria che continua a colpire il popolo palestinese con il genocidio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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