Lazio Sarri sicuro | Dobbiamo proseguire nella strada intrapresa e dare tutto fino all’ultimo minuto

Prima della partita tra Fiorentina e Lazio, l’allenatore dei biancocelesti ha parlato ai microfoni di Dazn, sottolineando l’importanza di continuare sulla strada intrapresa e di impegnarsi al massimo fino all’ultimo minuto. La sfida si disputerà al Franchi, e Sarri ha espresso fiducia nel percorso della squadra senza fare riferimenti a motivazioni o obiettivi specifici.

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