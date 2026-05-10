Cremonese Giampaolo dopo il 3-0 al Pisa | Ci siamo ancora bisogna stare lì e lottare fino all’ultimo minuto Vardy non è un giocatore è IL giocatore

Dopo la partita vinta per 3-0 contro il Pisa, l’allenatore della Cremonese ha commentato l’esito del match. Ha affermato che la squadra ha ancora possibilità di raggiungere i propri obiettivi e ha sottolineato l’importanza di continuare a lottare fino alla fine. Inoltre, ha parlato di un giocatore chiave, definendolo come il più importante per la squadra. Le sue parole sono state riportate subito dopo la conclusione dell’incontro.

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