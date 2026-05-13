Vicenza sequestrati 4 milioni | truffa da 9 milioni su fondi pubblici

A Vicenza sono state sequestrate risorse per circa 4 milioni di euro in un’indagine su una truffa da 9 milioni di euro riguardante fondi pubblici. Le autorità hanno richiesto il sequestro di diversi beni, tra cui una villa situata nei Colli Berici. Restano ancora da chiarire i dettagli sui metodi utilizzati per falsificare i documenti necessari per ottenere i finanziamenti pubblici.

? Domande chiave Come hanno fatto a falsificare i documenti per ottenere i finanziamenti? Quali beni sono stati sequestrati oltre alla villa nei Colli Berici? Perché i fondi Covid sono stati deviati verso una società estera? Chi sono i quattro amministratori responsabili della truffa da 9 milioni??? In Breve Sequestrate villa nei Colli Berici, 18 terreni e tre automobili per 4 milioni. Utilizzati 115mila euro di crediti d'imposta PNRR e 282mila euro fondi Covid. Sottrazione di 186mila euro .🔗 Leggi su Ameve.eu

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