Truffa per ottenere finanziamenti pubblici | sequestrati 21 milioni

La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 21 milioni di euro in un'inchiesta riguardante una truffa volta a ottenere finanziamenti pubblici. L'operazione è stata condotta con il coordinamento della Procura, che ha portato alla confisca di ingenti somme. I dettagli dell'indagine coinvolgono diverse persone e società accusate di aver manipolato procedure e documenti ufficiali.

