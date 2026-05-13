Vicalvi sotto assedio | devastata l’area del Castello medievale paura per il patrimonio storico e ambientale
Vicalvi si trova al centro di un'operazione di assedio che ha provocato danni significativi all’area del Castello medievale e alla pineta comunale. La Pro Loco del paese ha diffuso una nota stampa per segnalare l’entità dei danni e l’allarme per il patrimonio storico e ambientale della zona. La situazione preoccupa gli abitanti e le autorità locali, che stanno monitorando gli sviluppi dell’accaduto.
Con una nota stampa la Pro Loco di Vicalvi lancia un duro allarme su quanto starebbe accadendo nell’area del Castello medievale e della pineta comunale. Al centro della denuncia, una serie di interventi ritenuti abusivi e devastanti che, da tempo, starebbero compromettendo un patrimonio storico.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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