Alla scoperta del Castello di Vicalvi | Visite Guidate e Segreti del Borgo

Il Castello di Vicalvi si erge sulla Valle di Comino, con una struttura che risale a più di mille anni fa. La sua presenza domina il paesaggio circostante e rappresenta un esempio di architettura medievale. Il borgo circostante è accessibile attraverso visite guidate che permettono di scoprire i segreti e le caratteristiche storiche del luogo. La fortezza e il borgo conservano tracce di un passato ricco di vicende storiche e strutture ben preservate.

Il Castello di Vicalvi, con la sua imponente sagoma che domina la Valle di Comino, non è solo un monumento: è un narratore silenzioso di oltre mille anni di storia. Arroccato su uno sperone roccioso, questo maniero medievale continua a incantare visitatori da tutto il Lazio e oltre, grazie al suo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate "Alla scoperta del Musme": le visite guidate di marzoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Partecipa ad una... Leggi anche: Alla scoperta del sottosuolo di Palermo, tornano le visite guidate al Qanat del Gesuitico Alto