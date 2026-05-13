Stasera al PalaColombo di Ruvo di Puglia si svolge una partita decisiva per il destino della squadra di pallacanestro. La sfida, prevista per le 21, vede l’Estra impegnata a conquistare una vittoria che potrebbe significare la salvezza e la fine delle difficoltà della stagione. In caso contrario, la squadra sarà costretta a proseguire la battaglia di fronte a una nuova avversaria nel secondo turno, per mantenere la categoria.

Tutto in una notte. Questa sera al PalaColombo di Ruvo di Puglia (palla a due alle 21), l’Estra si gioca la possibilità di chiudere la serie e festeggiare la salvezza oppure doversi giocare la permanenza in categoria al secondo turno contro Roseto. I biancorossi arrivano a questo appuntamento dopo la delusione di non aver chiuso i conti in gara-quattro facendosi sfuggire la vittoria proprio sul filo di lana, ma proprio questa rabbia deve essere trasformata in energia positiva. A Ruvo è successa la stessa cosa in gara-tre, del resto, quando i pugliesi hanno perso di un solo punto sulla sirena per poi presentarsi in gara-quattro ancora più determinati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Viaggio all’inferno per volare in paradiso. Estra nel catino di Ruvo: chi vince è salvo

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