Play-out | l’Estra Pistoia soccombe a Ruvo dopo l’infortunio di Magro

Durante il match di play-out, l’Estra Pistoia ha perso contro Ruvo, subendo un passivo di 21 punti. Nel secondo quarto, un infortunio ha coinvolto Magro, costringendo l’allenatore a modificare le rotazioni e a ridurre il numero di giocatori disponibili. La squadra ospite ha mantenuto il controllo del gioco, grazie a una difesa efficace e a un attacco ben organizzato, che ha portato al distacco finale.

? Cosa scoprirai Come ha influito l'infortunio di Magro sulle rotazioni di Strobl?. Chi ha dominato il campo permettendo il distacco di 21 punti?. Perché la difesa di Saccaggi è stata così vulnerabile contro Ruvo?. Come potrà Pistoia correggere gli errori difensivi per la salvezza?.? In Breve Stefanini segna 25 punti con il 50% di precisione dal perimetro.. Smith e Brooks dominano con rispettivamente 27 e 25 punti realizzati.. Anderson contribuisce con 18 punti nonostante un fallo tecnico subito.. Prossimo match decisivo in via Fermi martedì 5 maggio alle 20:30.. Il PalaColombo di Ruvo di Puglia ha decretato la sconfitta dell’Estra Pistoia Basket 2000 con un punteggio di 100-85, segnando il brutto esordio dei biancorossi nei play-out di questa domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Play-out: l’Estra Pistoia soccombe a Ruvo dopo l’infortunio di Magro Notizie correlate Leggi anche: Debacle Estra Pistoia a Ruvo: primo tempo da incubo. Corsa salvezza in salita Nicolas Alessandrini operato, tempi di recupero per l'Estra PistoiaLa comunicazione ufficiale relativa alla stagione di Serie A2 conferma un intervento chirurgico per Nicolas Alessandrini. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’Estra Pistoia naufraga a Cento. Ai playout sfiderà Ruvo di Puglia; Cominciano i Playout per l’Estra Pistoia. Strobl: Contro Ruvo di Puglia una grande sfida; Basket A2 – La Estra Pistoia si gioca tutto nei play-out - TVL; Play-out al via: al PalaColombo gara 1 contro Estra Pistoia. Pistoia si gioca la salvezza. Stasera gara-uno a Ruvo: Non sono ammessi erroriAlle 19 al PalaColombo l’Estra fa il suo debutto nella lotteria dei playout. Il senatore Magro suona la carica: Possiamo vincere anche fuori casa. lanazione.it Debacle Estra Pistoia a Ruvo: primo tempo da incubo. Corsa salvezza in salitaPistoia, assente in gara-uno dei playout, incassa 60 punti nei primi 20’: saranno 100 alla fine. I pugliesi ringraziano e si portano avanti senza troppa fatica nella serie playout ... lanazione.it Parte nel peggiore dei modi l’avventura playout dell’Estra Pistoia, sconfitta a Ruvo per 100-85 in gara 1 - facebook.com facebook