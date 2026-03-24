Dante oggi | in piazza Italia un nuovo viaggio tra Inferno Purgatorio e Paradiso

Mercoledì 25 marzo, dalle 9 alle 13, piazza Italia ospiterà l’evento Dante oggi: Un nuovo viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento Digies. L’evento coinvolgerà diverse attività e approfondimenti dedicati all’opera di Dante e alla sua influenza nella cultura contemporanea.

Mercoledì 25 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, si svolgerà in piazza Italia l’iniziativa Dante oggi: Un nuovo viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso; promossa dal Comune di Reggio Calabria in partenariato con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento Digies.Il progetto si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Dante oggi: in piazza Italia un nuovo viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso Articoli correlati Un’odissea tra inferno e paradiso. Apre le porte la mostra “Viaggio al centro del labirinto”Tra immagini, simboli e richiami ai classici nasce a Mondaino un percorso espositivo immersivo. Un viaggio tra coscienza e rinascita: Ilaria Palomba presenta PurgatorioTempo di lettura: 2 minutiVenerdì 23 gennaio alle 18:30, la suggestiva cornice della Libreria Iocisto di Napoli ha accolto un pubblico attento e... Dante Alighieri – Il viaggio dell’anima tra Inferno e Paradiso #dante #divinacommedia Contenuti e approfondimenti su Dante oggi Temi più discussi: Cagliari, donna investita in via Dante: ricoverata in codice rosso al Brotzu; Dantedì 2026, Verona rende omaggio a Dante con eventi diffusi fino ad aprile; Francofonte | Lite in piazza Dante/Ville, un ferito; Dantedì: si parla del Paradiso all’auditorium Messina con il prof Patota. Nasce Dan.Lio, l’Amarone dedicato a Dante e Leonardo per un brindisi di paceDante e Leonardo si incontrano a Verona: nasce Dan.Lio, l'Amarone esclusivo per un brindisi di pace in edizione limitata ... veronaoggi.it Rider in piazza a Napoli, Ugl: Più autonomia, più diritti, più tuteleManifestazione con corteo da piazza Dante a piazza Plebiscito, i rappresentanti della categoria sono stati ricevuti dal viceprefetto Dario Annunziata. adnkronos.com "Dove il sì suona. Dante e l’italiano di oggi": mercoledì 25 marzo l’evento di @Mond_Edu, moderato da Giuseppe Antonelli, si terrà alle ore 15:00 presso il MUDEC - Museo delle Culture di Milano. Registrati per partecipare all’evento mondadorieducation.it/we x.com OGGI SI GIOCA @fbcsaronno1910 | ore 14:30 Stadio Comunale “Dante Merlo” - Vigevano Biglietti acquistabili direttamente in biglietteria allo stadio. Aggiornamenti sulla partita sul nostro canale Whatsapp e nelle stories! #DaiDucale #Vigevano - facebook.com facebook