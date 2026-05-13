Negli ultimi mesi si registra un aumento significativo nell’uso del self booking per i viaggi d’affari, con molte aziende che preferiscono gestire le prenotazioni in autonomia attraverso piattaforme online. Nel frattempo, la compagnia aerea di bandiera mantiene una posizione di rilievo nel settore, con numeri di traffico in crescita rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni riguardo alla capacità del self booking di affrontare tempestivamente eventuali imprevisti e alle sfide logistiche che spesso rallentano le attività dei manager.

? Domande chiave Come può il self booking bloccare la gestione degli imprevisti?. Quali sono i principali ostacoli logistici che rubano tempo ai manager?. Perché i vettori tradizionali mantengono il primato rispetto ai low cost?. Come l'intelligenza artificiale risolverà la frammentazione dei dati aziendali?.? In Breve Ita Airways guida il settore con il 29% delle preferenze, seguita da Lufthansa al 20%.. Oltre il 50% dei travel manager utilizza sistemi di self booking per i dipendenti.. Il 52% dei professionisti sceglie le carte corporate per gestire le spese di viaggio.. Milano Malpensa è il principale hub business con una preferenza del 27%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viaggi d’affari: tra il boom del self booking e il primato di Ita Airways

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