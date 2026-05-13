Viabilità sulla Maielletta Di Marco attacca la Regione | Nessuno pagherà i danni subiti dagli operatori
Il consigliere regionale del Pd ha criticato la Regione per i ritardi nel ripristino della viabilità sulla Maielletta, sottolineando che nessuno si farà carico dei danni subiti dagli operatori economici a causa della chiusura delle strade di accesso agli impianti. La questione riguarda le tempistiche di intervento e l’assenza di risposte concrete alle richieste degli operatori colpiti dalla situazione.
Il consigliere regionale del Pd Antonio Di Marco torna ad attaccare la Regione sui ritardi nel ripristino della viabilità del comprensorio della Maielletta e punta il dito contro l’assenza di risposte per gli operatori economici penalizzati dalla chiusura delle strade di accesso agli impianti.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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