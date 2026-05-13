Viabilità sulla Maielletta Di Marco attacca la Regione | Nessuno pagherà i danni subiti dagli operatori

Il consigliere regionale del Pd ha criticato la Regione per i ritardi nel ripristino della viabilità sulla Maielletta, sottolineando che nessuno si farà carico dei danni subiti dagli operatori economici a causa della chiusura delle strade di accesso agli impianti. La questione riguarda le tempistiche di intervento e l’assenza di risposte concrete alle richieste degli operatori colpiti dalla situazione.

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