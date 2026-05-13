Di Marco Pd | Strade chiuse e nessun ristoro per gli operatori della Maielletta poi parlano di rilancio
Gli operatori della Maielletta non riceveranno alcun risarcimento per i danni subiti a causa della chiusura prolungata degli accessi agli impianti, che è stata causata dall’ondata di maltempo tra fine marzo e inizio aprile, determinata dal ciclone Erminio. Durante questo periodo, le strade sono rimaste chiuse e nessun ristoro è stato previsto per le attività economiche coinvolte. La questione è stata sollevata da un rappresentante del Partito Democratico.
Nessun risarcimento per gli operatori della Maielletta per i danni causati dalla prolungata chiusura degli accessi agli impianti dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Abruzzo tra fine marzo e l’inizio di aprile con l’arrivo del ciclone Erminio. Lo fa sapere il consigliere regionale.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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