Di Marco Pd | Strade chiuse e nessun ristoro per gli operatori della Maielletta poi parlano di rilancio

Gli operatori della Maielletta non riceveranno alcun risarcimento per i danni subiti a causa della chiusura prolungata degli accessi agli impianti, che è stata causata dall’ondata di maltempo tra fine marzo e inizio aprile, determinata dal ciclone Erminio. Durante questo periodo, le strade sono rimaste chiuse e nessun ristoro è stato previsto per le attività economiche coinvolte. La questione è stata sollevata da un rappresentante del Partito Democratico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nessun risarcimento per gli operatori della Maielletta per i danni causati dalla prolungata chiusura degli accessi agli impianti dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Abruzzo tra fine marzo e l’inizio di aprile con l’arrivo del ciclone Erminio. Lo fa sapere il consigliere regionale.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maielletta, Di Marco (Pd): “Strade chiuse e turismo fermo, la Regione chiarisca”Accessi ancora chiusi verso il comprensorio della Maielletta e preoccupazione per le ricadute su turismo ed economia. Passolanciano e Maielletta ancora isolate: strade chiuse anche nel weekend di aprileAnche nel fine settimana del 18 e 19 aprile resteranno chiusi gli accessi verso Passolanciano e Maielletta, con il comprensorio montano ancora una... Temi più discussi: Di Marco (Pd): Strade chiuse e nessun ristoro per gli operatori della Maielletta, poi parlano di rilancio; La targa per Marco Pannella è un caso: il condominio la rifiuta. Ma il Comune gli dedicherà una strada; La denuncia di Di Marco (Pd): Asl senza atto aziendale, spieghi come garantisce i servizi senza 'bussola'; Ecco i principali cantieri presenti sulle strade di Bologna. Elezioni Consiglio Comunale Venezia, PD e la sua lista | LEGA e FDI attaccano: Una comunità che vuole rappresentare solo se stessa reddit Marco Frittella (@mfrittella) / Posts / X x.com Di Marco e Paolucci (Pd) sulla liquidazione del Consorzio industriale Chieti - Pescara: Dal centrodestra solo ritardiI consiglieri regionali Antonio Di Marco e Silvio Paolucci del Pd intervengono in merito all'avvio della liquidazione coatta del consorzio industriale da parte della giunta Marsilio ... ilpescara.it Di Marco (Pd) scrive al presidente del Parco Maiella: Per la fauna selvatica serve monitoraggio e supporto ai cittadiniIl consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco interviene in merito al dibattito in corso sulla gestione della fauna selvatica ... ilpescara.it