Maielletta Di Marco Pd | Strade chiuse e turismo fermo la Regione chiarisca
Le strade di accesso al comprensorio della Maielletta sono ancora chiuse, causando blocchi al traffico e un rallentamento delle attività turistiche. La situazione preoccupa gli operatori locali che temono conseguenze negative sull’economia della zona. Un rappresentante politico ha richiesto alla Regione di fare chiarezza sulla situazione e sulle misure adottate per risolvere il problema. La chiusura delle strade rimane al centro delle discussioni tra cittadini e istituzioni.
Accessi ancora chiusi verso il comprensorio della Maielletta e preoccupazione per le ricadute su turismo ed economia. Sul tema interviene il consigliere regionale Antonio Di Marco, che ha presentato un’interpellanza chiedendo chiarimenti alla Regione.“Nel pieno delle presenze turistiche, tra.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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