Maielletta Di Marco Pd | Strade chiuse e turismo fermo la Regione chiarisca

Le strade di accesso al comprensorio della Maielletta sono ancora chiuse, causando blocchi al traffico e un rallentamento delle attività turistiche. La situazione preoccupa gli operatori locali che temono conseguenze negative sull’economia della zona. Un rappresentante politico ha richiesto alla Regione di fare chiarezza sulla situazione e sulle misure adottate per risolvere il problema. La chiusura delle strade rimane al centro delle discussioni tra cittadini e istituzioni.