Alle ore 20:25 del 13 maggio 2026, si segnala lo stato della viabilità nella zona di Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità, gestito dalla Regione Lazio. Questa piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade nella capitale, offrendo informazioni utili ai viaggiatori e ai conducenti per pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle autostrade del territorio percorrendo via Cristoforo Colombo si sta in coda per l'intenso traffico tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia sulla strada provinciale via di Pratica un cantiere attivo rallenta il traffico tra via Montedoro e via Arno nei due sensi di marcia in via Appia si rallenta nei centri abitati di Genzano ed Albano nelle due direzioni in via Casilina rallentamenti a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino direzione finocchio mentre...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 20:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 20:25Astral infomobilità Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il porto ferroviario sulla linea Roma Napoli a causa di guasto...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 08:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 07:25.

? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per ... romadailynews.it

Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it