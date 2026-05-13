Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 13 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione, gestita dall’ente regionale, fornisce informazioni sullo stato delle strade e sulle eventuali criticità in tempo reale. L’obiettivo è tenere aggiornata la popolazione sulle condizioni di circolazione e sulle eventuali deviazioni o rallentamenti in atto.

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