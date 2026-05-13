Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 13 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso le ultime notizie sulla viabilità nella regione Lazio. Si tratta di un servizio dell'ente regionale che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade e sui possibili disagi in tutta l’area. L'informazione riguarda in particolare le situazioni di traffico più rilevanti e gli eventuali interventi in corso.

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