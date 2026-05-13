Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 di questa mattina, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso le ultime informazioni sul traffico e le eventuali criticità in tempo reale, offrendo ai pendolari dati utili per pianificare gli spostamenti. La comunicazione si inserisce nel quadro delle attività quotidiane di monitoraggio e informazione sulle condizioni delle strade regionali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio abbiamo con incidente sul tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo anulare via Dei Fiorentini verso la tangenziale est Cure anche sulla 91 Roma Fiumicino per traffico intenso tra il raccordo anulare e la Colombo verso quest'ultima trafficata anche la carreggiata interna del raccordo tra le uscite di la mazione Roma sud e Appia e tra la diramazione Roma nord e la Prenestina in esterna code tra Cassia bis e casse tra Aurelia e Pontina è ancora più avanti tra Casilina e a 24 diamo ora uno sguardo alle consolari con le.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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