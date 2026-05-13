Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 13 maggio 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha segnalato le condizioni della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda principalmente le direttrici della regione, con aggiornamenti su eventuali criticità o interruzioni lungo alcune tratte. Le informazioni sono state diffuse per fornire indicazioni sulla situazione attuale del traffico e facilitare gli spostamenti degli utenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma nord per incidente tra allentato altezza Barriera a Fiano Romano direzione Roma sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna in carreggiata interna si rallenta tra Pescaccio ed Aurelia Salaria più avanti tra le uscite Bufalotta e doppia sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est in senso contrario rallentamenti tra tangenziale est ed il grande raccordo anulare Invia traffico rallentato tra la Storta la Giustiniana nei due sensi di marcia in via.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 17:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia segnalato un... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 08:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 07:25. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma Nord Un incidente ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it