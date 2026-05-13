Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 16 | 25

Oggi alle 16:25, il servizio Astral Infomobilità della regione Lazio ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma. Durante la trasmissione, sono state comunicate informazioni su eventuali restringimenti, incidenti o altri eventi che potrebbero influenzare il traffico nella zona. La segnalazione è rivolta agli automobilisti e ai pendolari che si spostano nella capitale e nei dintorni, per permettere loro di pianificare meglio i propri spostamenti.

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