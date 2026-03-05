Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 13 | 25

Oggi alle 13:25, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie sulla situazione del traffico, con dettagli specifici sui miglioramenti e le criticità lungo le principali arterie della regione. Il servizio si rivolge a chi si sposta in città e provincia, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta al momento priva di impedimenti sulla rete viaria regionale uniche eccezioni rallentamenti per traffico sul Raccordo Anulare tra le uscite Ostiense Laurentina sia interna sia esterna le altre notizie al trasporto pubblico capitolino m ci sono partiti gli interventi volti alla realizzazione di 4 stazioni della metro C le modifiche alla viabilità per i lavori della Stazione Ottaviano su via Barletta È attivo il senso unico ed è percorribile solo sulla corsia centrale da viale delle Milizie a viale.