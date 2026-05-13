Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 12 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Oggi, alle ore 12:25 del 13 maggio 2026, vengono aggiornate le condizioni della circolazione stradale a Roma e nelle zone circostanti. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sui principali snodi e eventuali disagi lungo le strade della capitale.

un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare carreggiata interna code tra Nomentana e a 24 in esterna cose tra Casilina e tratto Urbano della A24 Ed è proprio sul tratto Urbano della A24 che abbiamo qui a tratti tra Portonaccio il raccordo anulare verso quest'ultimo diamo uno sguardo alle consolari che interessano la Cassia tra la sorte Tomba di Nerone nei due sensi di marcia La famiglia è la Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali sempre verso il centro di Roma e ci sposiamo a Latina aggiornamento sulla...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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