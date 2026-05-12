Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 12 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e della Regione Lazio. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’ente, offrendo informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade principali della capitale e delle aree circostanti. La redazione ha reso noto il bollettino per consentire ai cittadini di pianificare al meglio i propri spostamenti.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito due incidenti che è un disagio la viabilità il primo sulla Cassia bis all'altezza di via della Giustiniana per chi sta procedendo verso Viterbo il secondo a sud della capitale sulla via Nettunense che crea code nelle due direzioni altezza della località Pavona invece rimosso l'incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo altezza Togliatti in direzione del raccordo anulare è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 13:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio portiamo subito dal tratto Urbano della Roma terra ci ... romadailynews.it