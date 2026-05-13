Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 11 | 25
Alle 11:25 di oggi, la circolazione nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, che ha diffuso le ultime notizie sulla viabilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, fornendo informazioni utili per gli automobilisti e i pendolari che si spostano nella regione. La redazione ha avviato un aggiornamento in tempo reale per informare gli utenti sulle variazioni della circolazione.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento su la puntina siamo a Latina per interventi di manutenzione programmata chiusura temporanea della strada a Borgo Isonzo in direzione Roma dimensioni del traffico su via Ferrazza la viabilità cambia a seconda delle esigenze di cantiere e code a partire dalla Migliara 43 ci spostiamo a Roma sul tratto Urbano della A24 dove abbiamo ancora tratti tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima è un raccordo anulare in carreggiata interna rallentamenti all'altezza della A24 Roma Teramo in esterna code a tratti...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com
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