Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 11 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, trasmessa dalla redazione di Astral, fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali criticità in tempo reale, rivolgendosi agli utenti della strada per agevolare gli spostamenti e garantire una miglior fruibilità delle arterie principali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per la SR 213 Flacca tratto chiuso tra i km 18800 il 20 e 300 nelle due direzioni per lavori all'impianto elettrico nella galleria Trapani disposti percorsi alternativi e ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare la circolazione e ora scorrevole sia in carreggiata interna che esterna mentre sulla Colombo ci sono le cure anche per lavori tra via di Macchia Saponara e via di Malafede Verso il raccordo anulare rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 a partire da Portonaccio e fino alla tangenziale est abbiamo ora uno sguardo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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