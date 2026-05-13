Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 09 | 40

Da romadailynews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 09:40 del 13 maggio 2026, Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha trasmesso le ultime notizie sui livelli di traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione, con indicazioni sui percorsi alternativi e sui tempi di percorrenza stimati. I dettagli sono stati condivisi attraverso il servizio di info mobilità di Astral, rivolto agli utenti della rete stradale locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a Latina aggiornamento sulla Pontina per interventi di manutenzione programmata chiusura temporanea della strada Borgo Isonzo in direzione Roma direzioni al traffico su via Ferrazza la viabilità cambia a seconda delle esigenze di cantiere code a partire dalla Migliara 43 è sempre sulla Pontina per un incidente code tra Castel Romano Pomezia Nord verso Latina siamo a Roma sul tratto Urbano della A24 permangono tra raccordo Portonaccio verso la tangenziale est code anche sulla 91 Roma Fiumicino per traffico intenso tra Raccordo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 13 05 2026 ore 09 40
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 09:40
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove teniamo per di coda per un...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 08:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 19:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 08:40.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio abbiamo con incidente sul tratto ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioCinghiali a Roma, ora cambia tutto: accordo Regione-Campidoglio e interventi entro 48 oreRegione Lazio e Roma Capitale firmano l’accordo sui cinghiali: interventi entro 48 ore, sicurezza, tutela del territorio e contrasto alla PSA. ilquotidianodellazio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web