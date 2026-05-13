Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 13 maggio 2026, Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha trasmesso le ultime notizie sui livelli di traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione, con indicazioni sui percorsi alternativi e sui tempi di percorrenza stimati. I dettagli sono stati condivisi attraverso il servizio di info mobilità di Astral, rivolto agli utenti della rete stradale locale.

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