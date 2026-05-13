Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 09 | 40
Alle 09:40 del 13 maggio 2026, Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha trasmesso le ultime notizie sui livelli di traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione, con indicazioni sui percorsi alternativi e sui tempi di percorrenza stimati. I dettagli sono stati condivisi attraverso il servizio di info mobilità di Astral, rivolto agli utenti della rete stradale locale.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a Latina aggiornamento sulla Pontina per interventi di manutenzione programmata chiusura temporanea della strada Borgo Isonzo in direzione Roma direzioni al traffico su via Ferrazza la viabilità cambia a seconda delle esigenze di cantiere code a partire dalla Migliara 43 è sempre sulla Pontina per un incidente code tra Castel Romano Pomezia Nord verso Latina siamo a Roma sul tratto Urbano della A24 permangono tra raccordo Portonaccio verso la tangenziale est code anche sulla 91 Roma Fiumicino per traffico intenso tra Raccordo.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com
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