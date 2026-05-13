Viabilità modificata per un giorno in via Montorio a causa di lavori

Giovedì 14 maggio, tra le 8.30 e le 19, la circolazione in via Montorio, a Verona, subirà modifiche temporanee in prossimità del civico 30. La variazione è dovuta ai lavori di posizionamento di un automezzo e di un’autogru per la manutenzione di una gru di cantiere. Durante l’intera giornata, sono previsti provvedimenti temporanei per consentire le operazioni e garantire la sicurezza stradale.

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