Viabilità modificata per un giorno in via Montorio a causa di lavori

Da veronasera.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 14 maggio, tra le 8.30 e le 19, la circolazione in via Montorio, a Verona, subirà modifiche temporanee in prossimità del civico 30. La variazione è dovuta ai lavori di posizionamento di un automezzo e di un’autogru per la manutenzione di una gru di cantiere. Durante l’intera giornata, sono previsti provvedimenti temporanei per consentire le operazioni e garantire la sicurezza stradale.

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Giovedì 14 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 19, in via Montorio, a Verona, saranno in vigore provvedimenti temporanei alla circolazione in corrispondenza del civico 30, in occasione dei lavori di posizionamento di automezzo e autogru per la manutenzione alla gru di cantiere dell’Impresa.🔗 Leggi su Veronasera.it

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