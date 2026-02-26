Autostrada A1 | viabilità modificata nel tratto Firenze sud-Incisa per lavori della terza corsia

Per consentire questa attività, sono previste modifiche alla viabilità. In particolare, dalle 20:00 di venerdì 27 febbraio al primo pomeriggio di domenica 1 marzo, sarà attiva una deviazione di carreggiata, che garantirà comunque una corsia al transito in entrambe le direzioni. Mentre dalle 22:00 di sabato 28 febbraio alle 6:00 di domenica 1 marzo, il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello resterà chiuso in entrambe le direzioni. per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita a Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

