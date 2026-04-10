Lavori in corso Mediterraneo | viabilità modificata e mezzi Gtt deviati cosa cambia fino a lunedì 13 aprile

Fino a lunedì 13 aprile, i lavori di potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica nel quartiere Mediterraneo comportano modifiche alla viabilità. Le strade interessate vedranno deviazioni e restrizioni per i veicoli privati, mentre i mezzi pubblici gestiti dall’azienda di trasporto pubblico seguiranno percorsi alternativi. La disposizione temporanea si applica a partire da sabato 11 aprile, interessando sia il traffico automobilistico che quello dei mezzi pubblici.

Lavori volti a migliorare la struttura degli impianti di illuminazione pubblica in corso Mediterraneo da parte Iren rendono necessarie modifiche alla viabilità che riguarderanno non solo chi si sposta in auto ma anche chi si muove a bordo dei mezzi pubblici Gtt: cosa cambia tra sabato 11 e lunedì. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Modifiche alla viabilità in corso Mediterraneo per lavori sull’illuminazione pubblicaPer consentire l’esecuzione di un intervento di miglioramento strutturale degli impianti di illuminazione pubblica da parte di Iren, sono previste modifiche alla viabilità in corso Mediterraneo da ... zipnews.it

Torino, lavori in corso Mediterraneo: chiusure e bus deviati nel weekendTorino, lavori in corso Mediterraneo: carreggiata chiusa per due giorni e linea 12 deviata in direzione via Allason. torinofree.it

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Sulla #A11, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due noti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 22-6, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 verso Roma. In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Fir x.com