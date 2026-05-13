Via Panzani in manette borseggiatrice seriale | stava derubando l' ennesima turista

Una donna è stata arrestata in via Panzani mentre tentava di derubare una turista. La donna, già nota alle forze dell'ordine, è stata sorpresa mentre cercava di sottrarre un oggetto dalla borsa di una passante. L’intervento immediato delle forze di polizia ha impedito che il furto avvenisse e ha portato all’arresto. La donna è accusata di aver commesso numerosi borseggi nella zona nel corso delle ultime settimane.

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Firenze, 13 maggio 2026 - Stava per mettere a segno l'ennesimo colpo ma questa volta non l'ha fatta franca. La polizia di Stato di Firenze ha arrestato una cittadina bulgara di 29 anni, ritenuta responsabile di numerosi furti aggravati e dell’indebito utilizzo di strumenti di pagamento commessi nella provincia di Pistoia tra luglio e settembre 2025. La donna, considerata una borseggiatrice seriale, è stata rintracciata nel centro storico fiorentino durante un servizio di osservazione predisposto dalla squadra mobile. Tentativo di furto sventato. Gli agenti l’hanno individuata in via Panzani mentre, insieme ad altre due connazionali, stava tentando di mettere a segno un nuovo furto ai danni di una turista cinese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Panzani, in manette borseggiatrice seriale: stava derubando l'ennesima turista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Firenze: borseggiatrice arrestata in via Panzani. E’ accusata di numerosi furti aggravati a Pistoia Borseggiatrice seriale finisce in carcereUna “borseggatrice seriale” di 29 anni, cittadina bulgara, è finita nel carcere di Sollicciano di Firenze.